¡La primera PELEA de La Granja VIP! Manola Díez arremete contra Carolina Ross. “Vienes de niña bonita”
Manola Díez discute con Carolina Ross, ¿por una piña? Así fue la primera pelea entre granjeros de La Granja VIP.
La primera pelea de la temporada en La Granja VIP estalló porque Carolina Ross no le ayudó a Manola Díez a partir una piña. Manola acusó a la cantante de no querer ayudarle y de burlarse de ella en múltiples ocasiones. “Ve a burlarte de tus hermanos y de tu madre”, le dijo.
