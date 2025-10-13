"¡AQUÍ SE VIENE A JALAR!” Manola Díez explota contra Carolina Ross

Aunque Manola Díez fue la primera granjera en levantarse temprano, no lo hizo con el pie derecho, pues tuvo una pelea con Carolina Ross durante la preparación del desayuno en la cocina.

¿Qué hizo enojar a Manola Díez?

La conductora se molestó con la cantante debido a que afirmó que no la ayudó a cortar una piña. “Aquí se viene a jalar, mi reina... no a hacerse la que me pongo bien bonita”, expresó frente a algunos de sus compañeros, incluidos La Bea y César Doroteo, quienes también se convirtieron en peones la noche de ayer durante la gala.

Además, expresó su molestia con Ross por explicar su versión de lo acontecido “a sus espaldas” y pidió que se lo dijera “en la cara”, ya que consideró que la cantante hizo “caras y gestos”.

Sin embargo, la compositora señaló que mostró disposición a ayudar pese a no saber cómo cortar la piña y recibió el apoyo de muchos de sus compañeros.

