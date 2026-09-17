¡Hay nueva integrante en La Granja VIP! Así fue la bienvenida que los granjeros le dieron a Esther

La Granja VIP recibió este jueves a una nueva integrante que rápidamente conquistó a los granjeros: Esther, una yegua embarazada que ya llegó a la caballeriza para formar parte de la vida dentro del reality. La llegada del animalito provocó mucha emoción entre los habitantes, quienes la recibieron con entusiasmo y comenzaron a conocerla. Además, decidieron bautizarla como Esther, un nombre que desde ahora la identificará durante su estancia en la granja. La presencia de la yegua también tiene un significado especial, pues está esperando una cría, por lo que los granjeros tendrán que estar pendientes de ella y prepararse para recibir próximamente a un nuevo integrante de cuatro patas.