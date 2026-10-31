Julio Camejo pide apoyo para Kevyn Bicolor y lo defiende de las críticas en La Granja VIP: “No es lo mismo romper las reglas con gracia”

Julio Camejo pidió apoyo para Kevyn “Bicolor” Contreras en La Granja VIP y cuestionó las críticas que recibe su compañero por su comportamiento durante la competencia. En una conversación con el comediante, el actor sostuvo que algunas de sus acciones se juzgan de manera distinta a las de otros granjeros y llamó al público que disfruta sus bromas a respaldarlo.

¿Por qué Julio Camejo pide apoyo para Kevyn Bicolor?

Camejo reconoció que Bicolor hace “sus locuras”, pero consideró que en ocasiones queda demasiado expuesto a los cuestionamientos. “A veces lo exponen mucho, desde mi punto de vista”, expresó antes de explicar las diferencias que, según él, existen al evaluar las decisiones de los participantes.

Para ilustrarlo, planteó que abandonar un juego puede entenderse como una estrategia cuando lo hace otro granjero, mientras que, si Kevyn toma una decisión similar, recibe un “juicio público”.

Los Disfuncionales juntos en La Traición; Granjeros responden a las preguntas del pico de “Copetes” y a Julio Camejo en La Granja VIP

Su reclamo apuntó a esa diferencia de criterio que él percibe dentro de la competencia.

Después, Julio dirigió su mensaje a quienes disfrutan “la carrilla” y “el cotorreo”. Aseguró que su compañero aporta “esa pimienta” al programa y defendió que el humor tiene un papel importante en su manera de participar. Al hablar de romper las reglas, insistió en hacerlo “con gracia” y provocar la risa de quienes siguen la transmisión.

Kevyn Bicolor explica por qué pidió que Julio no lo salvara

Durante la misma charla, el actor contó que había manifestado su intención de salvar al comediante. Sin embargo, según relató, recibió una respuesta directa: “No me salves, no quiero que me salves”. Bicolor tomó la palabra para explicar qué buscaba al permanecer entre los nominados.

“Quiero llegar a esa tabla y que, si la gente me regresa, sepa que le voy a meter no solo el doble de todo”, afirmó. Su promesa quedó condicionada al respaldo del público para continuar en La Granja.

Camejo respondió que aumentarían “el cotorreo” y “la pimienta”. Kevyn agregó que sus bromas alcanzarían “hasta a los de mi propio equipo”. La conversación se relaciona con la decisión que Julio tenía en sus manos tras ganar La Salvación, triunfo que le permitió salir de la tabla de nominados y obtener el poder de La Traición. Entre sus opciones estaban Bicolor y Natalia Alcocer, a quien el Equipo Disfuncional buscaba proteger.

Finalmente, durante La Gala del viernes 30 de octubre, el actor eligió salvar a Natalia. Con ese movimiento, Kevyn permaneció nominado.

