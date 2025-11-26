inklusion logo Sitio accesible
¿A qué se dedica Vanessa, la hija de Alfredo Adame? Él mismo lo explica en La Granja VIP

Vanessa Adame estudió dos carreras y también tiene un emprendimiento. Su padre, Alfredo Adame, contó a qué se dedica en la actualidad.

Durante el desayuno de este miércoles, Kim Shantal le preguntó a Alfredo Adame a qué se dedica su hija, Vanessa. Él platicó que estudió dos carreras profesionales, además de que actualmente vende productos holísticos en diversos bazares. Adame también contó sobre la familia de Vanessa.

