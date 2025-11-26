Lis Vega, ENOJADA porque dice que a los demás “les molesta que sea acomedida”
Fabiola Campomanes dice que a algunas personas les molesta que Lis Vega trabaje de más porque “los evidencia”
Esta mañana, Lis Vega se quejó con Fabiola Campomanes porque cree que a algunos granjeros les molesta que ella “sea acomedida”. “Nunca me había pasado que aportar y trabajar en equipo molestara”, dijo. Fabiola contestó que “cómo no les va a molestar si evidenciamos que uno no se tarda tanto”.
Galerías y Notas Azteca UNO