Elektra remata esta tina de hidromasaje para tu casa: tiene calentador y caben 4 personas

Si estabas esperando el momento perfecto para sumar un toque de lujo y relajación a tu hogar, Elektra acaba de hacerlo posible. La tienda lanzó una oferta irresistible en una tina de hidromasaje equipada con calentador y espacio para cuatro personas, ideal para transformar cualquier rincón en un spa personal. Esta oportunidad no solo mejora tu comodidad, también cuida tu bolsillo.

Perfecta para compartir momentos en familia, disfrutar con amigos o simplemente regalarte sesiones de autocuidado después de un día intenso, el local publicó la Tina de Hidromasaje Bubble a tan solo $15,610, cuando previamente se vendía a $22,300.

Estas son las características de la tina que ofrece Elektra

La tienda compartió los datos básicos de la bañera para aquellos compradores que están buscando una opción que sume bienestar, estilo y practicidad al hogar:



Capacidad de 795 litros de agua.

Incluye alfombra del spa.

Cartucho filtro «S1» y calentador, cubierta (bladder).

Hecho de material de PVC laminado resistente.

Con tecnología Fiber-Tech.

El panel calienta el agua a un máxima de 40 °C.

Diámetro exterior de 1.96 m e interior de 1.45 m.

Altura de 71 cm.

Elektra

A su vez, mencionaron en el sitio web que integra un calentador que mantiene la temperatura del agua por más tiempo, haciendo que cada baño sea una experiencia cálida y revitalizante. En tanto, su diseño compacto, pero funcional, permite instalarla tanto en interiores como exteriores, adaptándose a patios, terrazas o cuartos de baño amplios.

Lo que debes tener en cuenta a la hora de comprar una tina