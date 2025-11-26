Eleazar Gómez dice que sintió “raro” al ver a Kike Mayagoitia criticándolo. “Escucharlo hablar así me dio cosa”

Eleazar Gómez se acercó a Sergio Mayer Mori para convivir mejor porque, en su opinión, están entre los granjeros que podrían llegar a la final de La Granja VIP. Aprovechó para hablar sobre cómo se sintió con el video que le mostraron en La Tentación, donde Kike Mayagoitia hablaba mal de él. “Escucharlo hablar así me dio como cosa porque dije, ‘yo con ese güey siempre literalmente chocando puños”, admitió.

