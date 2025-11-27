¿Fabiola Campomanes ya sabe a quién nominar en la Asamblea de La Granja VIP? ¡Sus pistas!

Fabiola Campomanes reconoció que le gustaría votar en contra de Eleazar Gómez en este Miércoles de Asamblea en La Granja VIP porque sí le resulta atractivo estar en la placa de nominados con él... ¿pero recurrirá verdaderamente a esta estrategia aunque a La Bea y a Teo ya comenzó a parecerles "rancia"?

¿Qué dijo Fabiola Campomanes sobre la posibilidad de nominar a Eleazar Gómez en La Granja VIP?

Fabiola Campomanes y La Bea estuvieron muy ocupadas la tarde de este 26 de noviembre en el tocador de La Granja VIP, y es que además de arreglarse para la Gala de hoy también discutieron sobre la estrategia que seguirán en la Asamblea de la noche que, se prevé, será súper explosiva y llena de recriminaciones.

Mientras La Bea le hacía un peinado de trenzas a Fabiola Campomanes, Eleazar Gómez interrumpió en la conversación para dejar en claro que, si ellas quieren, pueden mandarlo de nuevo a la nominación ya que ha estado en la placa desde que entró.

"No, no me importa, me pueden disparar hoy y pueden hacer lo que quieran, si quieres ir conmigo a la tabla pues genial, ¿crees que me va a afectar? Sería mi séptima semana de nominación", explicó Eleazar Gómez algo exaltado ante la posibilidad.

"Yo feliz (de irme a la tabla con Eleazar), yo feliz como una lombriz, que conste", contestó Fabiola... ¡con esta frase, dejó entrever que tal vez sí se desquite con él la noche de este miércoles!

Aunque la llamada Familia ha intentado sacar del reality a los integrantes del Muro -Alfredo Adame y Eleazar Gómez- los amigos se mantienen juntos en la competencia, por lo que algunos granjeros comenzaron a pensar en otras opciones, sobre todo porque la salida de Kike Mayagoitia realmente dejó un sabor amargo entre ellos . ¡No te pierdas la Gala de hoy a las 09:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO!

