Rafa Mercadante ARREMETE contra Mónica Escalante y la llama “megalómana”
¡Una mujer provocadora! Rafa Mercadante encara fuertemente a Mónica Escalante, tachándola de cruel con él. Al final se hacen de gritos en La Granja VIP.
Rafael Mercadante encara a Mónica Escobedo al recordar aquellos días en los que estuvieron juntos por varias horas, en las que le prohibió ir al baño, además de detallar que trataba mejor a los animales que a él, además de llamarla “megalómana”. Pero Mónica se le va directo al Granjero, donde La Asamblea entre ambos terminó en auténticos gritos.