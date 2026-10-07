Rafa Mercadante ARREMETE contra Mónica Escalante y la llama “megalómana”

Rafael Mercadante encara a Mónica Escobedo al recordar aquellos días en los que estuvieron juntos por varias horas, en las que le prohibió ir al baño, además de detallar que trataba mejor a los animales que a él, además de llamarla “megalómana”. Pero Mónica se le va directo al Granjero, donde La Asamblea entre ambos terminó en auténticos gritos.