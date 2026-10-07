"¡Estoy hablando!": Ivonne Montero se le va directo a Mónica Escobedo sobre sus acciones en La Granja VIP, deteniendo sus comentarios frente a todos
Ivonne Montero nomina a Mónica Escobedo por sus actitudes soberbias, en especial por lo que ha hecho contra Rafael Mercadante en La Granja VIP
Ivonne Montero se le va directo a Mónica Escobedo, detallando que en repetidas ocasiones ha sido muy grosera con todos, haciendo que su equipo se ponga en contra de ella cuando podría hacer lo posible por salvarla. En esta ocasión, Mónica Escobedo no deja una replica intensa en La Granja VIP.