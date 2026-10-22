Kunno, Azalia y Bebeshita EXPLOTAN contra Julio Camejo por su capatacia en La Granja VIP: "¿Quién se cree?”
El grupo de Manelyk no está conforme con la capatacia de Julio Camejo y criticaron algunas de las decisiones que tomó en estas últimas horas
Julio Camejo está afrontando su segunda semana como Capataz en La Granja VIP, pero no todos los Granjeros están contentos con su desempeño. Kunno, Azalia Ojeda y Bebeshita debatieron sobre el actuar del cubano dentro de la granja ocupando dicho rol y llegaron a una conclusión: tiene aires de grandeza y se cree que está por encima de los demás. El chisme dejó mucho más que contenido.