5 diseños de uñas que son tendencia en noviembre 2026: de chocolate a ciruela

En el mundo de la manicura nos encontramos con una gran cantidad de diseños que son muy hermosas para lucir en diferentes eventos. En este caso te vamos a contar sobre los mejores estilos para utilizar en esta temporada.

Un día para vivir: Círculo de amigos

Para el otoño-invierno se va a utilizar colores con matices rojizos, burdeos y ciruela que brindan una manicura sofisticada. Aquí te dejamos los mejores diseños de uñas para que luzcas.

¿Cuáles son los diseños de uñas en tendencia?

Uñas color vino con acabado brillante

Aquí tenemos una manicura clásica y fácil de combinar. Lo que deberás hacer es pintar todas las uñas con un esmalte color vino y aplicar una capa de brillo para tener un acabado uniforme y pulido.

Si tienes las uñas cortas aplícalo en formas redondeadas o cuadradas. En versiones largas opta por almendradas u ovaladas.

Francesa color vino con base nude

Después tenemos esta manicura tradicional que se reemplaza la punta blanca por una línea color vino. La base nude o rosa translúcida permite que el tono oscuro resalte sin cubrir toda la superficie de la uña.

Para uñas cortas deberás hacer una línea fina para seguir la forma natural de la punta. En uñas largas experimenta con puntas más anchas o diagonales.

Color vino con detalles dorados

Este es un diseño más sofisticado donde se combina el color vino y dorado. El tono vino será el protagonista en esta manicura. Para uñas cortas tienes que agregar puntos dorados o líneas delgadas.

Quienes tienen uñas largas van a poder realizar trazos verticales, diagonales o figuras geométricas.

Uñas color vino con efecto mate

También puedes optar por un acabado mate que le da un efecto aterciopelado que no refleja la luz. Es una gran alternativa para salir del brillo convencional. Las uñas cortas ofrecen un resultado minimalista y moderno. En versiones largas usa formas almendradas o cuadradas.

Degradado de vino a rosa natural

Por último, tenemos esta opción que recibe el nombre de ombré donde se hace una combinación de color vino con un tono rosa. Ten en cuenta que el color más oscuro se lleva en las puntas y luego se difumina hacia la base.

Como recomendación si tienes uñas cortas elige un degradado suave y discreto. Si tienes las uñas largas tendrás más lugar para hacer la transición entre tonos.