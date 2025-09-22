Ricardo Peralta reacciona con todo al ingreso de Teo a La Granja VIP: “¡Kheeeee!”

La revelación de Teo como el sexto granjero confirmado en La Granja VIP no solo sorprendió a los seguidores del reality, también encendió las redes gracias a la divertida reacción de su gran amigo Ricardo Peralta, mejor conocido como “Pepe”.

Apenas se dio a conocer la noticia, Peralta compartió un par de historias en Instagram donde no dudó en mostrar su emoción con un expresivo “¡Kheeeee!”, dejando claro que no esperaba para nada esta entrada. Entre risas y comentarios, agregó que justo estaba recuperándose de todo lo que implicó su última experiencia en realities, pero que ahora con Teo en la competencia tendrá que “volver a vivir el estrés”.

Estas palabras dejaron en evidencia la cercanía y complicidad que ambos comparten, pues más allá de las bromas, Ricardo destacó su apoyo total hacia su amigo. El cariño entre ellos se volvió aún más evidente cuando, durante un en vivo, Teo recordó que en su paso por otro reality nunca lo dejó solo, a lo que Ricardo respondió con humor en los comentarios: “Yo me deslindo a la primera”.

El divertido intercambio se volvió viral rápidamente entre los fans, quienes celebraron el compañerismo de la dupla y no dudaron en comentar que este tipo de amistades son las que le dan un toque especial a los programas de competencia.

Sin duda, la reacción de Ricardo Peralta nos adelanta que la presencia de Teo en La Granja VIP dará mucho de qué hablar. Entre estrategias, retos y sobre todo chismes, la audiencia espera que este nuevo ingreso se convierta en uno de los momentos más entretenidos de la temporada.

Por lo pronto, lo único seguro es que Teo cuenta con un verdadero respaldo fuera de la granja, y ese es el de su amigo “Pepe”, quien entre risas, apoyo y ocurrencias ya se ganó la atención del público.

