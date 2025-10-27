¡OFICIAL!: Omahi, Sergio Mayer Mori, Eleazar Gómez y Kike Mayagoitia se convierten en los PEONES de la semana en La Granja VIP
Cada domingo los granjeros se ponen a votar para mandar a ciertos compañeros como peones, algo que después de que les quitaran los colchones no quiere nadie. Así se vivieron las votaciones.
Hoy domingo 26 de octubre los 15 granjeros restantes, antes de conocer a quien saliera de La Granja VIP, tuvieron la oportunidad de votar para conocer a los siguientes peones de la semana que entra.
El pasado domingo 19 la votación se llevó con base en que algunas granjeras querían vivir la experiencia de ser peones, sin embargo todas esas ganas cambiaron cuando Adal Ramones anunció que quienes vivieran en el granero estarían durmiendo sobre paja.
En esa ocasión Jawy, Lola Cortés, Fabiola Campomanes y Lis Vega estuvieron viviendo como peones, “lo peor fue dormir directamente sobre la paja”, “mi experiencia como peón ha sido rudísima”, “esto es una cárcel”, “lo peor es bañarse con agua fría” fueron algunos de los comentarios destacados de los peones.
Con este cambio en La Granja VIP iniciaron las votaciones para los nuevos 4 peones, la primera ronda fue de la siguiente manera:
- Sergio Mayer Mori votó por El Patrón y Omahi
- Fabiola Campomanes votó por Sergio Mayer Mori y Kike Mayagoitia
- Kike Mayagoitia votó por Kim Shantal y Sandra Itzel
- Kim Shantal votó por Kike Mayagoitia y Eleazar Gómez
La segunda ronda se vivió así:
- Jawy votó por Eleazar Gómez y Kike Mayagoitia
- Eleazar Gómez votó por El Patrón y Kike Mayagoitia
- La Bea votó por Eleazar y Omahi
- Alfredo Adame votó por Kike Mayagoitia y Omahi
La tercera ronda fue así:
- Lis Vega votó por Sergio Mayer y Omahi
- Lola Cortés votó por Sergio Mayer y Omahi
- Omahi votó por Alberto del Río y Sergio Mayer Mori
- Manola Díez votó por Sergio Mayer y Eleazar Gómez
La última ronda se llevó así:
- Sandra Itzel votó por Kike Mayagoitia y Omahi
- El Patrón votó por Sergio Mayer y Omahi
- César Doroteo votó por Omahi y Eleazar Gómez
Y de acuerdo a la cantidad de votos que recibieron como peones quedaron: Omahi, Sergio Mayer Mori, Eleazar Gómez y Kike Mayagoitia, quienes dormirán sobre paja, tendrán que hacer todas las tareas para cuidar a los animales y no podrán disfrutar las amenidades que están dentro de La Granja, ya que estarán viviendo en el Granero. Además no podrán participar para ser Capataz.