¡Reencuentro en La Granja VIP! Esto fue lo que Carolina Ross le confesó a Sergio Mayer: ¿habrá romance?

La Gala de Eliminación de La Granja VIP de este domingo dejó uno de los momentos más inesperados y emotivos cuando Carolina Ross apareció por sorpresa en el Entrevistadero. El encuentro con Sergio Mayer Mori fue breve pero intenso, lleno de nostalgia, confesiones pendientes y una química que volvió a dar de qué hablar entre los seguidores del programa.

¿Qué le dijo Carolina Ross a Sergio Mayer durante su visita?

Sergio había sido enviado por la producción a revisar algo “para él” sin saber que lo esperaba alguien muy especial. Al verla, su cara se iluminó y, tras los saludos, Carolina no tardó en soltar lo que tenía guardado. Le dijo que había seguido su participación desde fuera, que lo notaba bajoneado y que echaba de menos ver esa versión segura, divertida y líder con la que inició el programa.

Carolina le recordó un consejo que él le dio antes de que ella saliera, y aprovechó el momento para regresarle una rosa como símbolo de lo que él significó para ella en la casa. Con palabras suaves pero sinceras, le confesó que le hubiera gustado compartir más tiempo juntos y que le costó ver cómo, después de su salida, él hizo movimientos para ella que no llegaron mientras aun estaba dentro del programa.

¿Habrá romance entre Carolina Ross y Sergio Mayer Mori?

Aunque ninguno de los dos habló directamente de sentimientos más allá de la amistad, las miradas, las sonrisas y el tono de la conversación dejaron claro que algo sigue vivo entre ellos. Carolina expresó que sentía coraje al pensar en lo que pudo ser y no fue dentro de La Granja VIP, y Sergio, con una mezcla de nostalgia y alegría, le agradeció por el gesto.

El breve reencuentro terminó con palabras de aliento y una despedida que pareció dejar todo en pausa… o tal vez, en espera. Lo cierto es que, en medio de una Gala cargada de estrategia y competencia, este momento rompió el ritmo con un aire de ternura y complicidad que no pasó desapercibido.

¿Será este el inicio de una nueva historia entre Carolina y Sergio fuera de La Granja VIP? El tiempo lo dirá. Por ahora, los fans ya están más que listos para shippearlos.