¡Alfredo Adame es el SALVADO en la segunda gala de La Granja VIP!

Esta noche se ha vivido una gala increíble en La Granja VIP, en la que muchos momentos intensos se apoderaron de las emociones de los granjeros, los críticos, conductores y, por supuesto, del público. Los tres nominados, Alfredo Adame, Eleazar Gómez y Sandra Itzel, estuvieron en la cuerda floja, pero uno de ellos fue salvado por los votos del público.

Alfredo Adame fue el salvado en la segunda gala de La Granja VIP

¡Al borde de la eliminación, pero salvado por los votos! Alfredo Adame fue el granjero más votado en la segunda eliminación de La Granja VIP y no hay duda de que el anuncio de su salvación fue un momento inesperado, pues cualquiera de los nominados podría haber sido nombrado como el “salvado”.

Antes de ser mencionado como el granjero más votado, su hija, Vanessa, se comunicó con él por medio de una llamada, en la cual le hizo ver que tiene mucho amor y apoyo por sus seguidores, lo cual hizo que Alfredo Adame rompiera en llanto, pues su corazón se llenó de mucho sentimiento.

¡El Freddy show debe continuar en La Granja VIP!

Alfredo Adame y los granjeros han hecho un show que ha encantado al público, ellos han establecido los días sábados para regalar miles de sonrisas con actividades donde todos pueden sacar sus talentos al máximo. Adame, ha fungido como el conductor principal del reality donde los granjeros demuestran sus dotes en baile, canto y mucho más. ¿Será que cuándo termine La Granja VIP, el famoso “Golden Boy”, cumpla el sueño de tener su propio reality show?