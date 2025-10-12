La Granja VIP | ¡Kike Mayagoitia llega a La Granja VIP rompiendo corazones!

¡La competencia se pone intensa en La Granja VIP! Kike Mayagoitia hizo su entrada triunfal al reality, destacando por su estilo único y su innegable carisma, que rápidamente llamó la atención de todos. Con una mezcla de actitud segura y encanto personal, Kike llegó dispuesto a demostrar talento, personalidad y liderazgo dentro de la granja.