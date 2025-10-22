Sergio Mori no compartió la Habitación del Capataz con Teo, y así reaccionó él
César Doroteo estaba confundido porque Sergio Mayer Mori no fue a dormir en la Habitación del Capataz, tras haber mostrado molestia porque el público eligió a Teo como su Invitado.
Anoche, César Doroteo fue elegido por el público como Invitado del Capataz. Poco después, durmió solo en la Habitación del Capataz porque Sergio Mayer Mori no se apareció. “No estoy entendiendo nada”, dijo Teo.
Mientras Teo disfrutaba el dormitorio privado, Sergio estuvo acompañando a Jawy en el cumplimiento de su castigo por romper las reglas.
Galerías y Notas Azteca UNO