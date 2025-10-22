“Ya no lo quiero nominar": Eleazar Gómez cambia su estrategia ante popularidad de César Doroteo
El primer nominado de la segunda semana de La Granja VIP le dijo a Sergio Mayer Mori que no tiene caso ir tras el influencer
Previo a la Asamblea de esta noche, Eleazar Gómez, el primer nominado de la segunda semana del reality show, le dijo a Sergio Mayer Mori que no tiene caso ir tras el influencer y aunque el Capataz coincidió en que “hay que dejarle de tirarle a Teo”, también sentenció que deben “tumbar la narrativa que se está creando” adentro de La Granja VIP.
