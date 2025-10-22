¿No quiso dormir con Teo? Sergio Mori pasó la noche FUERA de la Habitación del Capataz

La noche del martes en La Granja VIP fue completamente explosiva y, entre las cosas que más exaltaron las emociones estuvo la decisión del público respecto a la Habitación del Capataz: César Doroteo será el Invitado de Sergio Mayer Mori durante el resto de la semana.

Sergio no ocultó su desagrado ante la noticia y, para sorpresa de muchos, no pasó la noche en la Habitación del Capataz. Sin embargo, esta decisión pudo haber estado motivada por otra razón: apoyar a Jawy.

Sergio Mayer Mori NO durmió en la Habitación del Capataz, sino se quedó con Jawy

Por romper las reglas para los peones de La Granja VIP, Jawy Méndez enfrentó un castigo: por una noche entera no tuvo permitido dormir, y debía permanecer en el fogatero manteniendo encendido un fuego.

Algunos granjeros decidieron quedarse en el fogatero con Jawy para apoyarlo en el cumplimiento de su castigo: Sergio Mayer Mori, El Patrón y Omahi. Por esta razón, El Capataz no durmió en su habitación asignada.

Teo, quien será el Invitado del Capataz, disfrutó a sus anchas de la habitación privada.

Horas antes, en redes sociales había expectativa de que hubiera tensión porque Sergio Mayer Mori quería que César Doroteo quedara nominado pero, no solo Teo se libró de la nominación, sino ganó el puesto de Invitado. Queda por ver cómo será la relación entre ambos durante las noches que pasen juntos.

¿Teo todavía puede quedar nominado esta semana?

Este miércoles se lleva a cabo La Asamblea, el proceso mediante el cual los granjeros pueden nominar cara a cara. Es posible que en esta dinámica César Doroteo quede nominado, a pesar de que se salvó anoche ganando El Duelo.

Incluso si no fuera de los más votados en La Asamblea, podría ser nominado directamente el viernes, mediante La Traición. Esto depende de la persona que gane La Salvación el jueves, quien tiene el poder de salvar a un nominado y poner a otra persona en su lugar automáticamente.