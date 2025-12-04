Sigue EN VIVO y GRATIS el miércoles de La Asamblea en La Granja VIP y descubre quiénes son los NOMINADOS

La Granja VIP tendrá su placa de 4 nominados durante La Asamblea, día que se ha caracterizado por estar LLENO de emociones y donde los granjeros tienen la oportunidad de decirse las cosas CARA A CARA. Después de días llenos de tensión, se espera que hoy sea el momento cúspide de varias asperezas que se han estado generando entre los equipos que se formaron dentro de La Granja, ¿qué sucederá? Descúbrelo EN VIVO y GRATIS.