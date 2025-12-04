Sigue EN VIVO y GRATIS el miércoles de La Asamblea en La Granja VIP y descubre quiénes son los NOMINADOS
Es miércoles de Asamblea en La Granja VIP, y conoceremos a los DOS granjeros que se unirán a Fabiola Campomanes y César Doroteo en la plancha de los nominados. No te lo pierdas EN VIVO y GRATIS.
La Granja VIP tendrá su placa de 4 nominados durante La Asamblea, día que se ha caracterizado por estar LLENO de emociones y donde los granjeros tienen la oportunidad de decirse las cosas CARA A CARA. Después de días llenos de tensión, se espera que hoy sea el momento cúspide de varias asperezas que se han estado generando entre los equipos que se formaron dentro de La Granja, ¿qué sucederá? Descúbrelo EN VIVO y GRATIS.
La Granja VIP: EN VIVO Y GRATIS Miércoles de La Asamblea
¿El plan del team cacaraqueo no funcionó?
Sergio Mayer Mori regresó de la plancha de los nominados después de haber sido TRAICIONADO por Alfredo Adame el viernes pasado. Recordemos que este plan fue rápidamente detectado por Fabiola Campomanes, Lis Vega y el mismo Sergio, quienes no estuvieron nada contentos con la decisión del team cacaraqueo.
¿Quién fue la última eliminada de La Granja VIP?
Después de que Alfredo Adame, Fabiola Campomanes, Sergio Mayer Mori y Lis Vega se enfrentaran en la plancha de los nominados, el pasado domingo de eliminación tuvimos que despedirnos de Lis Vega, quien tuvo que abandonar las instalaciones de La Granja después de resultar ser la MENOS VOTADA por el público.