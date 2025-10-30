“Sufrí horrible": Fabiola Campomanes se sincera sobre las condiciones de la piel que ha enfrentado
Lola Cortés le dijo a Fabiola Campomanes que las manchas que tiene en el rostro son especiales, y Fabiola le contó cómo las ha aceptado con el tiempo.
Fabiola Campomanes abrió su corazón con Lola Cortés sobre las condiciones de la piel que alguna vez le generaron inseguridad pero que hoy en día acepta. “Perdí mucha seguridad”, dijo Fabiola sobre las manchas que tiene en el rostro, y también mencionó un tratamiento estético que le hizo daño.
