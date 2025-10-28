“Estoy muy tensa": Fabiola Campomanes enfrenta su MIEDO a trabajar con los caballos en La Granja VIP. Mira cómo le fue
Fabiola Campomanes tenía miedo de acercarse a los caballos porque “había mucha gente” y sentía que los animales se alterarían. Jawy se acercó para apoyarla.
Los caballerangos visitaron La Granja VIP este martes 28 de octubre para enseñarle a los granjeros algunas tareas básicas con los equinos. Fabiola Campomanes tenía miedo porque pensaba que tanta gente podía alterar a los animales, pero se enfrentó a esta sensación con el apoyo del Tío Pepe y de Jawy.
