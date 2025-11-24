La Granja VIP | Teo se convierte en el nuevo capataz

La competencia por el puesto de capataz estuvo más reñida que nunca. Elazar y César protagonizaron un juego lleno de tensión, fuerza y determinación, regalando momentos totalmente cardíacos. Sin embargo, fue Teo quien sorprendió a todos al imponerse y convertirse en el nuevo capataz de la semana. Su victoria marca un giro importante dentro de La Granja VIP y promete mover estrategias y alianzas.