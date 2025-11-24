inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP
Video

La Granja VIP | Teo se convierte en el nuevo capataz

Elazar y César dieron un duelo tan intenso que dejó a todos sin aliento.

La Granja VIP
Compartir
  •   Copiar enlace

La competencia por el puesto de capataz estuvo más reñida que nunca. Elazar y César protagonizaron un juego lleno de tensión, fuerza y determinación, regalando momentos totalmente cardíacos. Sin embargo, fue Teo quien sorprendió a todos al imponerse y convertirse en el nuevo capataz de la semana. Su victoria marca un giro importante dentro de La Granja VIP y promete mover estrategias y alianzas.

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×