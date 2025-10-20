¡Tiene las fechas al tiro! Kike Mayagoitia impresiona con sus conocimientos de historia

Mientras atendía a los cerditos de La Granja VIP, Kike Mayagoitia impresionó a algunos de sus compañeros con sus conocimientos de historia universal. Mientras Omahi no daba crédito a la precisión de las fechas señaladas por el conductor de ‘Venga la Alegría’, el ‘Golden Boy’ no quiso quedarse atrás y también compartió una que otra lección.