¡Tiene las fechas al tiro! Kike Mayagoitia impresiona con sus conocimientos de historia

El conductor de ‘Venga la Alegría’ puso a prueba los conocimientos de historia universal de Alfredo Adame

Mientras atendía a los cerditos de La Granja VIP, Kike Mayagoitia impresionó a algunos de sus compañeros con sus conocimientos de historia universal. Mientras Omahi no daba crédito a la precisión de las fechas señaladas por el conductor de ‘Venga la Alegría’, el ‘Golden Boy’ no quiso quedarse atrás y también compartió una que otra lección.

La Granja VIP
Kike Mayagoitia
