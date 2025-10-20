inklusion logo Sitio accesible
El Tío Pepe quedó IMPACTADO con los nuevos peones de La Granja VIP. Mira cómo calificó su primera mañana de trabajo

El Tío Pepe felicitó a Fabiola Campomanes, Lola Cortés, Lis Vega y Jawy por haber madrugado y hecho todas sus tareas rápido. ¿Tienen miedo de perder más presupuesto?

El Mayoral quedó impactado porque los nuevos peones de La Granja VIP se levantaron más temprano de lo normal y ya habían terminado sus primeras labores cuando él llegó a revisar. Esto les dijo el Tío Pepe a Fabiola Campomanes, Lis Vega, Lola Cortés y Jawy.

