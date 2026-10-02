¿Azalia podría volver a ser Peón? Estos Granjeros ya la tienen en la mira

Julio platicó con Ivonne sobre quién podría convertirse nuevamente en peón dentro de La Granja VIP, y entre las opciones mencionaron a Azalia. El granjero consideró que ella podría ser elegida porque ha demostrado tener mucha resistencia y, aparentemente, el trabajo de peón no le afecta de la misma manera que a otros participantes. Durante la conversación, Julio también reconoció la exigencia de esta labor y señaló que solamente quienes han sido peones saben realmente la “friega” que implica realizar todas esas tareas. Ahora, Azalia vuelve a estar entre las posibilidades para ocupar esta posición y los granjeros ya comienzan a analizar quién podría enfrentar nuevamente esta dura jornada.