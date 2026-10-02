Venga la Alegría: Huellitas Informativas, curiosidades y mucha diversión en el programa

En la segunda parte de Venga la Alegría, Mario Hernández llega con Huellitas Informativas para enseñar cómo educar correctamente a los perros. Además, el Equipo del Pueblo celebra su victoria de la semana en Sin Palabras. En Los Niños Preguntan, descubrimos cómo las arañas hacen sus telarañas y por qué podemos ver la Luna durante el día. Para cerrar, los conductores se enfrentan a Los Destrampados en Adivina la Canción.