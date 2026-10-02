¡Como un niño! Fer Lozada descubre el implante de Mónica Escobedo y desata las risas con su reacción (VIDEO)
Fernando Lozada vio por primera vez el implante de Mónica Escobedo y su reacción provocó risas en toda la granja
Mónica Escobedo reveló el implante que tiene en su nuca y Fernando Lozada lo vio por primera vez. Como si fuese un niño, el influencer no podía creer lo que estaba viendo y comenzó a bromear con el elemento. Su actuación provocó las risas de todos los Granjeros presentes y de todos los televidentes de La Granja VIP Segunda Temporada.