¡Visitantes incómodos en La Granja VIP! Bebeshita se lleva una desagradable sorpresa en el Granero (VIDEO)
A pesar de que “La Bebeshita” le ha puesto mucho empeño al cuidado de los animales, el veterinario les informó de un problema que se debe atender rápido.
El bienestar de los animalitos es lo más importante en La Granja VIP Segunda Temporada. Por eso, el Tío Pepe llevó a un veterinario para que le enseñara a los Granjeros a identificar cualquier anomalía. Lo que nadie se esperaba, es que cuando a “La Bebeshita” le tocó revisar a las vaquitas, descubriría que tienen algunas garrapatas y tendrán que estar en tratamiento para que no les cause ningún problema.