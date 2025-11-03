“Todo el día está metiendo grillas hacia mi persona": Eleazar Gómez manda FUERTE INDIRECTA

Eleazar Gómez le contó a Lola Cortés que una granjera ha estado hablando con “cada uno” de sus compañeros para hablarle mal de él, “como que metiendo grillas hacia mi persona”. Ahora quiere “estar tranquilo” porque le preocupa que, si gana la competencia de El Capataz, la gente vote por tener como Invitado a alguien que no se lleve bien con él.

