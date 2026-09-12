Ivonne Montero sorprende con EMOTIVO mensaje para su hija en La Granja VIP

Ivonne Montero protagonizó un emotivo momento dentro de La Granja VIP al buscar una manera de hacerle llegar un mensaje especial a su hija y a su familia. La participante aprovechó los elementos que tenía a su alcance en la granja para plasmar unas palabras dedicadas a sus seres queridos.

Con tierra y paja, Ivonne creó un mensaje que reflejó el cariño que siente por su hija mientras permanece alejada de ella debido a su participación en el reality. El momento mostró una faceta más sensible de la actriz, quien encontró una peculiar forma de mantenerse cerca de su familia pese a la distancia. Su gesto dejó ver cuánto piensa en sus seres queridos durante esta experiencia.