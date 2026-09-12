Bicolor revela lo pesado que es el trabajo de los peones en La Granja VIP
¿Qué hacen los peones durante todo el día? Kevyn compartió con los granjeros cómo es su rutina
Bicolor contó a sus compañeros cómo es el día a día de los peones dentro de La Granja VIP y dejó ver que las labores comienzan prácticamente desde que se despiertan. Durante la conversación, explicó que entre sus responsabilidades está darle vueltas al molino, recoger los huevos y comenzar con la preparación de los alimentos, además de otras tareas que deben realizar a lo largo de la jornada.
Kevyn compartió que estas actividades requieren esfuerzo constante y que el trabajo no se limita a una sola tarea. Desde las primeras horas del día, él y sus compañeros deben mantenerse activos para cumplir con las labores de la granja. Así, explicó a los demás participantes por qué ser peón resulta tan demandante.