Bicolor revela lo pesado que es el trabajo de los peones en La Granja VIP

Bicolor contó a sus compañeros cómo es el día a día de los peones dentro de La Granja VIP y dejó ver que las labores comienzan prácticamente desde que se despiertan. Durante la conversación, explicó que entre sus responsabilidades está darle vueltas al molino, recoger los huevos y comenzar con la preparación de los alimentos, además de otras tareas que deben realizar a lo largo de la jornada.

Kevyn compartió que estas actividades requieren esfuerzo constante y que el trabajo no se limita a una sola tarea. Desde las primeras horas del día, él y sus compañeros deben mantenerse activos para cumplir con las labores de la granja. Así, explicó a los demás participantes por qué ser peón resulta tan demandante.

