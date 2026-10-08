¡Todos contra Natalia Alcocer! Varios Granjeros le echan tierra a la Granjera para posicionarla en la Tabla de Nominados en La Granja VIP
Natalia Alcocer es confrontada por varios Granjeros para ser bloqueada del Juego de Salvación; no te pierdas TODO lo que se dijeron en La Granja VIP
En un inicio Mónica Escobedo se va directo a Ivonne Montero, en la replica aseguró la nominada que la Granjera no formará parte del otro equipo. Sin embargo, fue Natalia Alcocer quien obtuvo varios votos, en replicas aseguró que se iba a vengar y a Fernando Lozada le recordó la nota que le intentaron meter del exterior en La Granja VIP.