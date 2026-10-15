ÚLTIMA HORA: Ya puedes VOTAR para salvar a tu Granjero Favorito de ser el sexto eliminado de La Granja VIP

Tras una intensa noche donde los Granjeros se posicionaron frente a frente con uno de sus compañeros, llegó el momento de que el público comience a apoyar con su voto a su granjero favorito y evitar que se convierta en el sexto eliminado de La Granja VIP Segunda Temporada.

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Este miércoles 14 de octubre se abren las votaciones en La Granja VIP, luego de que una Asamblea definiera nuevos nombres para la tabla de eliminación. Julio Camejo y Mario "Mono" Osuna se sumaron a Kevyn y Azalea, por lo que ahora la audiencia podrá votar para salvar a uno de los participantes en riesgo y evitar que abandone la competencia este domingo 18 de octubre durante la Gala de Eliminación.

¿Cómo VOTAR por mi Granjero favorito?

Una vez que se da a conocer la lista de los Granjeros nominados el público podrá comenzar a votar para que su participante favorito no abandone la competencia y continúe haciendo sus estrategias y enfrentamientos, así que para comenzar a dar tus puntos y salvarlo de la eliminación del domingo visita la página oficial para comenzar a votar. Si eres nuevo y no sabes cómo hacerlo déjanos decirte que votar es sencillo ya que se hace desde el sitio web de La Granja VIP o desde la aplicación TV Azteca En Vivo ingresando a la sección de votaciones de La Granja VIP y ahí comienza el proceso. Otra alternativa rápida y directa es dando DANDO CLICK AQUÍ.

Cuando ingreses a la página revisa la lista de nominados y buscar el nombre de tu Granjero favorito. Despúes selecciona el nombre del participante que quieres apoyar. A lado de su nombre aparece una cruz ahí se presiona y se dan los votos que desees dar, recuerda que deben ser 10, esos mismo se pueden dar a una sola persona o repartirlos entre varios, siempre y cuando en total sean 10.

Confirma tu votación y espera el mensaje que indique que tus votos fueron registrados. Sin embargo, existe la posibilidad de obtener más puntos para poder seguir apoyando.

Una de las opciones consiste en registrarse en la plataforma, con lo que se pueden recibir votos extra. También existe la posibilidad de obtener más votos mediante la visualización de videos dentro de la plataforma.