Eleazar Gómez dio pistas de su Legado: ¿a quién nominará si sale de La Granja VIP?

La tensión en La Granja VIP va más allá de los retos o en las votaciones, también se cuela en las conversaciones entre los granjeros. Eleazar Gómez, quien ha estado en el ojo del huracán durante varias semanas, dejó entrever con quién tiene cuentas pendientes si le toca abandonar la competencia. Aunque habló entre bromas, sus comentarios pusieron en claro que ya tiene definido su Legado.

¿A quién dejó Eleazar Gómez en su Legado en La Granja VIP?

Mientras Kike Mayagoitia se dirigía al entrevistadero para dejar sus nombres, Eleazar y Omahi bromearon sobre lo rápido que fue su decisión. Entre risas, el Eleazar dejó ver que él sí había elegido con cuidado a sus nominados, al asegurar que fueron “certeros” y que sus votos no estaban dirigidos a ninguno de los compañeros con los que convive en la “peoniza”, es decir, Sergio Mayer, Kike y Omahi.

Con esto, Eleazar dio pistas importantes, que sus nominados podrían estar entre aquellos con los que no ha tenido relación cercana, con quienes considera rivales por estrategia o quienes siente que están en su contra. Aunque no mencionó nombres directamente, dejó claro que sus “disparos” no fueron al azar y que planea su jugada con detalle.

¿Qué piensa Eleazar Gómez sobre su posible salida?

En un momento más serio, Eleazar reconoció que podría ser su última semana en La Granja VIP. Incluso llegó a decir que si no se fue en semanas pasadas, ahora las cosas podrían cambiar. A pesar de la incertidumbre, mostró una actitud relajada, deseando reír y disfrutar sus últimos momentos si llega el caso. Omahi, por su parte, opinó que si sobrevivió a eliminaciones anteriores donde se había metido en problemas, lo más probable es que vuelva a quedarse.

Lo cierto es que el Legado de Eleazar, de concretarse, podría alterar el rumbo de la competencia dramáticamente. Sus decisiones parecen venir de una mezcla entre estrategia, observación y cierta decepción con algunos granjeros.

No te pierdas cómo se desarrolla esta historia en La Granja VIP, de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. Además, puedes seguir todo lo que pasa dentro, sin filtros y en cualquier momento, a través de Disney+.