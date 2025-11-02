Jawy está convencido que Eleazar Gómez dejará La Granja VIP: “No pasa de esta semana”

Las cosas están más tensas que nunca dentro de La Granja VIP. Los roces, las indirectas y las estrategias están al rojo vivo, pero una de las declaraciones más contundentes surgió cuando Jawy aseguró, sin dudar, que Eleazar Gómez está a punto de decir adiós. El influencer expresó su molestia hacia la actitud de Eleazar y también dejó ver que su paciencia está agotada.

¿Por qué Jawy cree que Eleazar Gómez saldrá de La Granja VIP?

Durante una de las largas pláticas nocturnas que ya son tradición entre los granjeros, Jawy fue tajante al hablar del futuro de Eleazar en el reality. De acuerdo con su percepción, el actor y cantante ha mostrado actitudes que lo alejan del resto del grupo, como victimizarse, evitar el trabajo en equipo y comenzar a lanzar miradas incómodas a quienes ya no le siguen el juego.

Jawy, junto con algunos compañeros, notó que Eleazar ha cambiado su forma de convivir y que, incluso, parece estar desconectado del juego. Su ausencia emocional y su falta de liderazgo en los retos recientes alimentan la idea de que está más cerca de tirar la toalla que de pelear por un lugar en la final.

¿Qué detonó la tensión entre Jawy y Eleazar Gómez?

Lo que parecía una convivencia pacífica fue escalando. Eleazar mantiene problemas para integrarse con varios miembros del equipo y, según Jawy, ha sido demasiado insistente en obtener beneficios sin aportar mucho. Una de las situaciones más comentadas fue su insistencia en tener una foto individual para el calendario, a pesar de que se trataba de una dinámica grupal.

Además, sus constantes gestos y comentarios pasivo-agresivos han provocado incomodidad en varios granjeros, quienes consideran que su actitud ha cambiado radicalmente. Jawy fue claro, ya está harto de la postura de víctima de Eleazar y ya no cree que tenga posibilidades reales de quedarse.

Entre estrategias y confesiones, el ambiente se ha tornado cada vez más dividido, y muchos creen que Eleazar Gómez no resistirá la presión que implica seguir dentro de La Granja VIP. Jawy, por lo pronto, ya apostó por su salida. ¿Tendrá razón?

