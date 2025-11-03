¿Quiénes serán los próximos peones en La Granja VIP? Estos granjeros piden que los manden al granero

El ambiente en La Granja VIP se llenó de estrategias, indirectas y uno que otro deseo voluntario de ir al Granero. Sí, aunque suene raro, algunos granjeros ya alzaron la mano para ser peones en la siguiente semana, mientras otros dejaron claro que no están dispuestos a dormir lejos del calor de la casa principal, ni aunque se los rueguen.

¿Por qué Lis Vega quiere ir al Granero?

Durante una charla tranquila en la habitación, Fabiola Campomanes se recostó para descansar debido a molestias en la espalda, acompañada por Lis Vega, quien no tardó en confesar que, si de ella dependiera, volvería encantada al granero. Dijo que prioriza su salud mental, y que el aislamiento le ayudó a tener más claridad. Incluso reveló que ya habló del tema con El Patrón, quien también estaría dispuesto a vivir la experiencia, sobre todo antes de que incremente el frío.

Fabiola, enfocada en su recuperación, pareció estar de acuerdo, aunque no es su deseo personal regresar, mientras que Lis agregó que Lola Cortés sería otra candidata feliz de regresar al peonato. Jawy, que llegó en medio de la plática para descansar, escuchó los comentarios antes de quedarse dormido sin dejar de expresar que él no quiere volver al granero bajo ninguna circunstancia. En ese momento, la conversación tomó otro rumbo con la llegada de Adame y posteriormente de Kim.

¿Qué granjeros fueron propuestos para ser peones en La Granja VIP?

Adame no dudó en sumarse a la conversación con una postura muy distinta. Aseguró que si de él dependiera, mandaría al granero a Kim y a El Patrón. Al mencionar el caso de Kim, dijo que ya es hora de que viva el otro lado de la competencia, pues considera que está muy crecida y le vendría bien una semana con menos comodidades.

Kim, fiel a su estilo, respondió tajante que ella no tiene intención alguna de pisar el granero y seguirá luchando por mantener ese récord. Eso sí, no dudó en proponer a Kike y Omahi como los siguientes peones, al argumentar que ellos fueron los que rompieron la bicicleta que proporcionaba agua caliente en la regadera de los peones y que, por ello, deberían enfrentar las consecuencias.

Todo apunta a que las votaciones del domingo traerán más de una sorpresa, sobre todo porque algunos están listos para empacar su maleta… y otros harán todo por evitarlo.

