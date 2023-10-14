La Isla 2023: Alexia dice Julieta tiene delirio de persecución

Las cosas han llegado a uno nuevo punto de tensión dentro de La Isla: Desafío en Turquía, ya que los problemas dentro del equipo verde se intensifican, primero fue la falta de respeto de Julieta a Irving.

Ante la fuerte polémica y los reclamos de Irving, Julieta levantó la voz para pedir respeto a sus compañeros.

Conozco lo que me he esforzado para lograr estar aquí, o sea venir, también de seis eliminaciones. La verdad, es que sí, me equivoqué en pintarle el dedo a Irving, en su momento, porque estaba muy enojada, si en su momento se sintió muy ofendido, lo acepto, lo reconozco y le pido una disculpa

Te puede interesar: La Isla 2023: Irving regañó a Julieta y ella lo mandó a playa baja

¿Qué pasó entre Alexia y Julieta?

En medio de todos los problemas que pasa el equipo, Alexia tomó la decisión de enfrentar a Julieta, asegurando que tiene un delirio de persecución.

Siento que Julieta, tiene un delirio de persecución, porque siempre cree que estás hablando de ella y que en otros equipos hablan de ella

Al final, Irving ha dejado en claro que no puede confiar en Julieta, ya que no es la mejor competidora.

Era muy necesario, justo por esta situación, porque no me gusta quedar como que, yo soy el que maneja los hilos para estar juzgando a una persona, en este caso a Julieta. En el juego no puedo confiar, porque ella se vende como si fuera la mejor competidora de las mujeres y no lo es, porque no lo ha dejado claro muchas veces…

También te puede interesar: La Isla 2023: ¿Irving miente y se hace la víctima?

El domingo, uno de los desafiantes va a ser desterrado, por lo que, ambos equipos están tratando de dar su mejor versión para no perder más integrantes.