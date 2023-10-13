La Isla 2023: Irving regañó a Julieta y ella lo mandó a playa baja

La intensidad de la competencia ha comenzado a subir dentro de La Isla: Desafío en Turquía, ya que Julieta se dejó llevar por la adrenalina y le hizo una seña prohibida a Betsabé.

Sin embargo, esta situación ha causado una polémica al interior del equipo, lo que ha complicado la relación de Irving y Julieta.

Mostrarle el dedo a alguien, hacer eso, lo puedes hacer cuando tienes 15 años o no sé, es una forma de responder, algo cuando no tienes palabras… Es cansado, un poco cansado que, quieras que corrigan unas cosas para poder funcionar mejor como equipo y solamente te respondan lo más fácil...

Te puede interesar: La Isla 2023: ¿Irving miente y se hace la víctima?

Me saca mucho de onda, la actitud de Irving, pues se cree el jefe de todos y cree que tenemos que hacer las cosas a santo y seña de como él quiere… Yo por qué tengo que tratarlo con respeto, cuando él es una persona que me ha faltado el respeto desde que llegué, ahora me dice que está muy ofendido, porque le dije eso, qué quiere que haga, porque tengo 37 años, tengo que ser una mujer recatada…

¿Por qué Julieta mandó a Irving a playa baja?

Al final no llegaron a un acuerdo, pero Julieta fue una de las ganadoras del desafío, junto con Adrián. Sin embargo, en su estrategia, tomó la decisión de mandar a Irving a playa baja.

Por su lado, Irving trató de darle la vuelta a la situación, afirmando que tenía planeado ofrecerse, pues no ha estado en su mejor momento por su lesión.

También te puede interesar: La Isla 2023: Los morados enfrentan a Julieta por su mala actitud