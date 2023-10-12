La Isla 2023: ¿Irving miente y se hace la víctima?

Las pruebas dentro de La Isla: Desafío en Turquía, son muy demandantes, lo que puede llegar a ocasionar lesiones, pero Irving ha sufrido mucho con este tema, por lo que los integrantes del equipo morado, ya no le hacen mucho caso.

Yo no sé qué trae Irving, que trae la vida con él, porque cada semana una nueva lesión tiene el hombre

Cuando veo a alguien así, trato de ser apoyo, más porque lo vi de esa forma, pobrecito, pero ojalá ya se vaya

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Quizás quiere hacer el papel de víctima de ‘Ay, pobrecito está lastimado, para que lo mandamos a él a la última batalla, mejor mandemos a alguien más fuerte para debilitarlos’

¿Irving está mintiendo sobre su lesión?

Luego del fuerte golpe que tuvo ayer, Irving tomó la decisión de mentirle a Adrián y Julieta, agravando la lesión que tiene, pero todo es parte de una estrategia que le explicó al resto de sus compañeros.

Fui con el doctor, sí tengo un desgarre, pero es superficial, no es tan grave, yo sí esperaba que fuera grave, porque el dolor que tengo es muy fuerte y sí me duele, no estoy actuando, me duele mucho desde ayer, pero dicen que es superficial

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