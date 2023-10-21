La Isla 2023: Andrés rompe en llanto al recordar a su familia

Estar dentro de La Isla: Desafío en Turquía, es un reto sumamente complicado para todos los desafiantes, ya que las pruebas los llevan al límite de sus capacidades, aunque una de las situaciones más difíciles es estar alejados de sus familias.

Esta situación, le ha comenzado a pasar factura a Andrés, quien recordó a sus seres queridos, pero no logró contener sus lágrimas al hablar de ellos.

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¿Por qué rompió en llanto Andrés?

Durante la competencia dentro del reality, Andrés ha sido uno de los desafiantes más destacados, siendo el rival a vencer en más de una ocasión, pero estar lejos de su familia ha mostrado un lado que pocos conocían del líder morado.

Me siento un poquito raro, he tratado de sobrellevar estas cosas. Más que mi cumpleaños, es el cumpleaños de mi esposa, de mi hija, estar lejos de mi hijo. Él tiene siete años, mi hijo Donovan, y él sí tiene, o sea, él ya sabe lo que está pasando, él entiendo perfectamente

Por ese motivo, Andrés reveló que tuvo que hablar con su hijo antes de emprender su viaje, aunque su pequeño no quería que se fuera.

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