La Isla 2023: ¿Cuándo es la gran final del reality?

Estamos llegando a la gran final de La Isla: Desafío en Turquía, donde todos los desafiantes han tenido que enfrentar duras pruebas que los han llevado al límite de sus capacidades.

En este momento, son solo algunos los afortunados que han tenido la oportunidad de llegar a la recta final del reality, donde las rivalidades de todos han salido a la luz, pues la competencia es de forma individual y todos están dispuestos a traicionar.

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¿Quiénes son los finalistas de La Isla: Desafío en Turquía?

Los afortunados en llegar a la semana final son: Andrés, Julio Camejo, Betsabé, Maite, Gualy, Alexia y la siempre polémica Julieta, todos y cada uno de ellos van a entregar todo para poder ser el ganador de los dos millones de pesos.

Han tenido que pasar seis años para poder conocer a un nuevo ganador del reality más exigente de la televisión mexicana, por lo que no te puedes perder la semana definitiva de La Isla: Desafío en Turquía.

¿Cuándo es la final de La Isla: Desafío en Turquía?

Todas las emociones de los últimos duelos dentro del reality, los vas a poder seguir de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas, todo por la señal de Azteca UNO y por medio de la aplicación de TV Azteca en vivo.

🚨¡GRAN FINAL de #LaIsla Desafío En Turquía, domingo 5 de Noviembre a las 7:00 p.m. por Azteca UNO!🚨🇹🇷😱🏝️🔥 #RexonaLaIsla pic.twitter.com/3Cg2mL6dqF — La Isla (@IslaReality) October 30, 2023

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Mientras que la gran final de La Isla: Desafío en Turquía, la podrás ver el domingo 5 de noviembre, por la misma señal, de Azteca UNO, por lo que ya tienes una cita con todos los desafiantes para conocer al nuevo ganador del reality.

