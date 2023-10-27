La Isla: ¿Quién va a al último castigo de la temporada?

Estamos viviendo los últimos días de competencia dentro de La Isla: Desafío en Turquía, donde el panorama ha cambiado de forma radical para todos los desafiantes.

Al momento de las votaciones en el juicio, todos han cambiado de parecer, por lo que las viejas amistades y alianzas son cosas del pasado, aunque algunas situaciones no han cambiado, pues Julieta sigue estando en todos los duelos para defender su permanencia.

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Sin embargo, Fede fue el más votado por sus compañeros, situación que no ha sorprendido a nadie, ya que los últimos días no había tenido el mejor rendimiento, por lo que fue el desterrado de La Isla: Desafío en Turquía.

¿Quién va a ir al último castigo de La Isla: Desafío en Turquía?

Luego de superar el duelo, todos regresaron a sus refugios con cierta tranquilidad, pero este jueves, tendrán que hacer frente a un nuevo reto que los va a poner a prueba en todo momento.

Sin duda, nadie quiere perder, ya que a estas alturas de la competencia, ir a pagar un castigo puede ser clave, ya que el descanso no va a ser el mismo y eso podría ponerlos en riesgo de salir.

Todos van a entregar todo su potencial, pues nadie quiere ir al último castigo de la temporada, ya que la intensidad de todo ha ido subiendo.

¿Quién gana el recurso invaluable?

La competencia es muy fuerte, por lo que cualquier ventaja que tengan los desafiantes, puede ser la clave para sobrevivir un par de días más en La Isla: Desafío en Turquía.

El duelo por una ventaja, toma cierta importancia para todos, pues tenerla puede significar la oportunidad de hacer una nueva estrategia.

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¿Cómo y cuándo ver La Isla: Desafío en Turquía?

La competencia está llegando a su final, por lo que no puedes perder detalle de La Isla: Desafío en Turquía, todos los detalles los puedes ver en punto de las 20:30 horas por la señal de Azteca UNO.