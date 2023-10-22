La Isla 2023: ¿Quién es el eliminado este domingo 22 de octubre?

Las tensiones continúan en "La Isla: Desafío en Turquía", donde los valientes participantes luchan por sobrevivir y avanzar hacia la gran final.

Con controversias y conflictos, que siguen sorprendiendo a todo el público, tanto los "Desconocidos" como los "Rebeldes" están listos para dar lo mejor de sí, con la esperanza de evitar que uno de sus miembros sea eliminado este domingo 22 de octubre.

Finalmente, el participante Adrián Rubio se convirtió en el octavo eliminado de La Isla: Desafío en Turquía.

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¿Quién va a ser desterrado de La Isla: Desafío en Turquía?

En este domingo de destierro, los concursantes de La Isla 2023 se enfrentarán al último desafío para la salvación, antes de descubrir quién será el eliminado.

Este es el último participante que deberá abandonar el programa, antes de que comience la semana final de competencias.

Hasta el momento, todos los competidores han superado obstáculos en medio de discusiones, controversias, desafíos y lesiones, con la esperanza de convertirse en el ganador o ganadora de esta nueva temporada de La Isla, y llevarse a casa un atractivo premio en efectivo después de semanas de desgaste.

Cabe señalar que este es el último enfrentamiento que los participantes de La Isla: Desafío en Turquía deberán superar trabajando en equipo y aprovechando las alianzas que han forjado en las semanas anteriores. A medida que se acerca la final del reality, la competencia podría volverse individual y solo el más fuerte, así como el más hábil podrá vencer a sus rivales.

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¿Cuándo y cómo ver La Isla: Desafío en Turquía?

Todas las emociones dentro de La Isla: Desafío en Turquía, las podrás seguir de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas por medio de la señal de Azteca UNO y el duelo de eliminación será los domingos a las 19:00 horas.