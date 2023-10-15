La Isla 2023: ¿Quién es el eliminado este domingo 15 de octubre?

Los emocionantes desafíos y las tensiones continúan en La Isla: Desafío en Turquía, mientras los valientes participantes luchan por sobrevivir y avanzar hacia la gran final.

Con polémicas y conflictos que no dejan de sorprender, tanto los Desconocidos como los Rebeldes, están destinados a dar lo mejor de sí mismos en las próximas contiendas, para evitar que uno de sus integrantes sea el próximo eliminado en este domingo 15 de octubre.

Te puede interesar: La Isla 2023: ¿Quién es el eliminado este viernes 6 de octubre?

Cada semana, el suspenso se apodera de los seguidores del programa, ya que uno de los competidores de La Isla 2023, deberá despedirse definitivamente de las playas de Turquía.

¿Quién va a ser desterrado de La Isla: Desafío en Turquía?

En medio de fuertes discusiones y marcadas diferencias, los Rebeldes y los Desconocidos, se verán inmersos en una lucha encarnizada por evitar que uno de sus compañeros sea el elegido para abandonar la isla.

Sin duda, el público puede esperar una dosis de emoción, suspenso y pasión, cuando las lágrimas se mezclen con el sudor y los competidores se entreguen en cuerpo y alma. ¿Habrá algún penalizado en este capítulo?

El destino de uno de los valientes participantes se decidirá en el Duelo de Eliminación y solo el tiempo dirá quién será el excluido, en la emisión de La Isla: Desafío en Turquía, este domingo 15 de octubre.

Luego de un día lleno de actividad quien dejó la competencia fue Cipriana Barrera.

Te puede interesar: La Isla 2023: Alexia dice Julieta tiene delirio de persecución

¿Cuándo y cómo ver La Isla: Desafío en Turquía?

¡Toma nota! A partir de esta semana, los emocionantes enfrentamientos de eliminación dejarán de realizarse los viernes, como solía ser la costumbre, y en su lugar, se llevarán a cabo los domingos.

Por lo tanto, todas las emociones dentro de La Isla: Desafío en Turquía, las podrás seguir de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas por medio de la señal de Azteca UNO y el duelo de eliminación será los domingos a las 19:00 horas.