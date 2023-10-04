La Isla 2023: Gala Montes no puede más y renuncia al reto

En el mundo existen muchas cosas que no son para todos, una de ellas es La Isla: Desafío en Turquía, donde los desafiantes tienen que pasar por situaciones que los llevan al límite de sus habilidades.

Por ese motivo, Gala Montes tomó la complicada decisión de dejar La Isla: Desafío en Turquía, ya que su salud mental se estaba viendo afectada.

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¿Cuáles fueron las últimas palabras de Gala Montes?

Antes de comenzar un día más de competencia, Gala Montes tomó la palabra para anunciar que ya no podía seguir en La Isla: Desafío en Turquía.

Una novedad, pues me quiero ir, llegue a mi límite y mi mente me está jugando en contra y quiero cuidar mi salud mental, porque para mí eso es primordial y eso está primero, pero ha sido una experiencia, fuera de todo, muy enriquecedora para mí y me encantó conocerlas a todos, me encantó ver como pelean, son una inspiración muy grande para toda la gente que nos está viendo ahorita y nada, pues me rindo

Un día antes, Gala Montes había hablado con sus compañeros, aunque no les dijo que tenía planes de dejar La Isla: Desafío en Turquía, sí les comunicó que no la estaba pasando nada bien.

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