La Isla 2023: ¿Quién es el eliminado este viernes 6 de octubre?

La última semana ha sido muy complicada para todos los desafiantes dentro de La Isla: Desafío en Turquía, ya que la desintegración del equipo naranja ha obligado a todos, a tomar nuevas estrategias para poder seguir dentro de la competencia.

Por un lado, miembros del equipo verde no han sabido aprovechar las habilidades de sus nuevos integrantes, lo que ha ocasionado varias diferencias entre ellos, las cuales han sido protagonizadas por Irving, quien piensa que vienen de un grupo perdedor.

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Un escenario completamente diferente, es el que viven los integrantes de la escuadra morada, quienes han tomado de forma positiva la llegada de Gualy, Jackie y César, pues han sumado de forma importante en sus recientes victorias.

El equipo está mejor que nunca, tiene esa inyección de nuevos elementos, está recargado, está unido, está alegre. Hacían falta nuevas conversaciones, nuevas risas, nuevos temas de qué hablar…

¿Quién va a ser desterrado de La Isla: Desafío en Turquía?

La semana ha sido muy complicada para "Los Verdes", pero dentro de La Isla: Desafío en Turquía, nada se encuentra escrito, por lo que este viernes todo podría cambiar. Sin embargo, lo único seguro, es que un integrante será desterrado del popular reality de televisión.

Los Verdes han tenido la semana más complicada desde su llegada a La Isla: Desafío en Turquía, pues los nuevos integrantes no lograron integrarse de la mejor forma.

Por ese motivo, fueron Adrián, Brenda y Julieta los elegidos con dos votos cada uno para ir a la última batalla, donde tendrán que defender su lugar en La Isla: Desafío en Turquía.

Al final, Brenda Zambrano no pudo superar el reto, por lo que se convirtió en la desterrada de la semana.

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¿Cuándo y cómo ver La Isla: Desafío en Turquía?

Los retos más desafiantes dentro de La Isla: Desafío en Turquía, los podrás seguir en punto de las 20:30 horas por medio de la señal de Azteca UNO, donde vamos a conocer al próximo desterrado.

