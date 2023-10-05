La Isla 2023: Los verdes están divididos y Brenda explota contra Irving

La Isla: Desafío en Turquía, ha tomado un rumbo nuevo, mismo que ha sorprendido a todos, pues nadie esperaba una rivalidad tan fuerte entre Irving y Brenda, quienes han tenido su primer problema en plena competencia.

Lo que no conviene es que lleguen a un equipo y hablen tonterías en frente de los demás, eso no conviene o si ustedes tenían algo hablado, está perfecto, pero nosotros ni siquiera… se los estoy diciendo de frente como he hablado siempre con ustedes, lo digo de frente…

Te puede interesar: La Isla 2023: Gala Montes no puede más y renuncia al reto

¿Cuál fue la reacción de Brenda?

Luego de las fuertes palabras y sus diferencias con Irving, Brenda tomó la decisión de hablar y fijar su postura, pues los verdes están más divididos que nunca.

Qué tipo de persona es Irving, es un soberbio, creído que piensa que es el mejor, que tiene las mejores estrategias. La verdad, todo lo que diga Irving a mí se me resbala, no le creo, ni la mitad, es más no le creo nada, son puras mentiras

En medio de la polémica, los dos desafiantes han tomado una postura en contra del otro, ya que Irving, piensa que Brenda es el rival más débil de todo su equipo.

Brenda se ve en riesgo por la dinámica que traen los verdes, quizá ella se ve como la competidora más débil. Yo creo que hay una fórmula que se viene jugando, justo ustedes se agregaron a un equipo, no nosotros a ustedes

También te puede interesar: La Isla 2023: Brenda y Julieta dejan sus diferencias en el pasado

Las cosas no pintan bien para Los Rebeldes, por lo que es importante que encuentren un solución a sus diferencias, pues de lo contrario las cosas podrían complicarse para ellos dentro de La Isla: Desafío en Turquía, ya que los juegos por la salvación están muy cerca.